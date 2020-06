Usa: Trump elogia nuove fregate della Marina militare Fincantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha visitato Fincantieri Marinette Marine, un'azienda di costruzioni navali di Marinette, nel Wisconsin, dove ha celebrato la costruzione di una nuova classe di fregate della Marina Usa. Ne parla il "New York Times". In aprile la Marina ha assegnato all'italiana Fincantieri un contratto da 5,5 miliardi di dollari per la costruzione della sua nuova classe di navi da guerra, che Trump ha lodato in un tweet al suo arrivo nello stato del Midwest. Il budget della difesa del presidente Donald Trump include 1,3 miliardi di dollari di spesa. Secondo il Naval Institute degli Stati Uniti, la Marina starebbe cercando di ordinare nove fregate a partire dal 2024. Il costruttore navale italiano ha assunto circa 500 dipendenti in più nel Wisconsin. Fincantieri Marine Group, che ha tre sedi nel Wisconsin, impiega attualmente più di duemila lavoratori negli Stati Uniti. (Nys)