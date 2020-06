Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, annullato il summit del 27 giugno alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit Kosovo-Serbia alla Casa Bianca sarà riprogrammato in quanto sono venute meno le condizioni per svolgerlo il 27 giugno come precedentemente annunciato. E' quanto confermato dall'inviato speciale della presidenza Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, nella sua risposta al tweet del primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, il quale aveva comunicato l'impossibilità di prendere parte al summit dopo i capi d'accusa spiccati ieri dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente del Kosovo Hashim Thaci. "Grazie primo ministro Hoti. Comprendiamo la tua decisione e attendiamo di poter riprogrammare l'incontro presto", ha dichiarato Grenell, il principale promotore dell'incontro annullato. (Kop)