Scuola: Bonaccini, bene 1 miliardo in più

- La richiesta avanzata dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, al Cdm di oggi per destinare 1 miliardo in più alla scuola "va nella direzione giusta". Lo ha detto il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione "Stasera Italia" su Rete 4. "Come Regioni abbiamo chiesto di poter intervenire sulle linee guida" per la riapertura delle scuole, "e oggi siamo arrivati a un testo migliore", ha detto. "Spero di arrivare domani a un accordo definitivo. Abbiamo bisogno di risposte, e il fatto che arrivi dal governo un miliardo in più va nella direzione giusta", ha concluso. (Rin)