- La commissione Contenziosa del Senato ha annullato il taglio dei vitalizi agli ex senatori deliberata dall'ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Sono stati così accolti i ricorsi presentati da numerosi ex senatori. In commissione tre sono stati i voti a favore e due i contrari: quelli dei senatori della Lega, Simone Pillon e l'ex M5s, Alessandra Riccardi, passata alla Lega. (Rin)