Usa: Trump attacca Black Lives Matter e il sindaco di New York De Blasio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato un leader del movimento antirazzista Black Lives Matter di promuovere un'attività insurrezionale, e si è detto contrario al progetto del sindaco di New York, Bill de Blasio, di installare un murale stradale a sostegno del movimento fuori dalla Trump Tower. Ne parla il sito "The Hill". Hawk Newsome, leader della sezione newyorchese di Black Lives Matter, aveva commentato il giorno prima in un'intervista televisiva gli obiettivi del movimento sulla scia dell'uccisione di George Floyd: "Se gli Stati Uniti non ci daranno quello che vogliamo, allora bruceremo questo sistema e lo sostituiremo. Posso parlare in senso figurato, posso parlare letteralmente, è una questione di interpretazione". "Questo è tradimento, sedizione, insurrezione!", ha twittato Trump.(Nys)