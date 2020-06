Coronavirus: Usa, 122.320 morti su 2.398.491 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 122.320 morti per Covid-19 su 2.398.491 contagiati di coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Oggi il Texas ha sospeso il processo di riapertura delle attività economiche, secondo quanto annunciato oggi dal governatore Greg Abbott, dopo che nello Stato sono stati registrati oltre 130 mila casi e quasi 3 mila decessi. Sono più di 4.300, invece, le persone attualmente ricoverate, oltre il doppio rispetto all'inizio del mese di giugno. Abbott ha diramato un ordine esecutivo in base al quale le imprese che hanno già riaperto possono continuare a operare, ma ulteriori misure di allentamento del blocco generale saranno sospese. Il Texas è uno dei 29 Stati Usa nei quali i contagi sono in crescita. A livello federale ieri è stata raggiunta la cifra record di 36.880 nuovi casi e dati record nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Texas così come in Florida, Oklahoma e Carolina del Sud. (Nys)