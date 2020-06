Vitalizi: Rossomando (Pd) avevamo proposto una soluzione alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente di Palazzo Madama e senatrice Pd, Anna Rossomando, nota che "il Pd non è presente nella commissione Contenziosa del Senato che ha deliberato sui vitalizi. Quando la vicenda venne affrontata in Consiglio di presidenza nel 2018, i rappresentanti del Pd avevano proposto una soluzione alternativa che non venne presa in considerazione dall'allora maggioranza. Una soluzione, quella del Pd, che non avrebbe esposto il Senato alla situazione attuale", conclude Rossomando. (Rin)