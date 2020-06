Farnesina: Francia, Germania e Italia chiedono il cessate il fuoco in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania e Italia invitano tutti i partiti libici a "cessare immediatamente e incondizionatamente" i combattimenti, e a sospendere l'attività militare in corso in tutto il paese. È quanto scrive la Farnesina in una nota, "alla luce dei crescenti rischi di un peggioramento della situazione in Libia e di un'escalation regionale". I tre paesi "esortano inoltre gli attori stranieri a porre fine a tutte le interferenze e a rispettare pienamente l'embargo sulle armi stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Incoraggiano la rapida conclusione dei negoziati all'interno del gruppo di lavoro militare 5+5 sotto l'egida dell'Unsmil per consentire la firma di un accordo di cessate il fuoco sostenibile e credibile". Secondo il ministero degli Esteri questo è un elemento essenziale per "creare il clima necessario per la ripresa concreta del dialogo politico interlibico che permetterà una risoluzione sostenibile del conflitto. Tutti gli sforzi in tal senso, compresa l'iniziativa egiziana annunciata il 6 giugno, devono essere incoraggiati". La nota conclude spiegando che qualsiasi iniziativa a sostegno di un accordo di cessate il fuoco e di una soluzione politica negoziata della crisi libica "deve essere pienamente inclusiva e saldamente ancorata all'architettura del processo di Berlino, che rimane l'unico quadro possibile". (Com)