Brasile: giudici Corte suprema eleggono Luiz Fux come nuovo presidente

- Il giudice Luiz Fux è stato eletto presidente della Corte suprema del Brasile (Supremo tribunale federale, Stf). Il ministro, scelto dai giudici del Stf tra i membri della Corte, entrerà in carica il 10 settembre e resterà alla guida dell'organismo per i prossimi due anni. La scelta del presidente che di solito si verifica in agosto è stata anticipata a causa della pandemia di coronaviruz. Fux è stato eletto con 10 voti a favore e uno contrario. Sostituirà il presidente attualmente in carica, Dias Toffoli. Le elezioni supreme sono protocolli. Il Stf adotta un sistema di rotazione basato sul criterio dell'anzianità per la successione dei suoi presidenti. Viene eletto il ministro più anziano che non ha ancora presieduto lo Stf. Nella stessa sessione il giudice Rosa Weber è stato eletto vicepresidente della Corte suprema per il prossimo biennio.(Brp)