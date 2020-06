Usa: Senato approva sanzioni contro la Cina per repressione di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Senato degli Stati Uniti ha approvato nuove sanzioni contro la Cina per le violazioni dell'indipendenza di Hong Kong. Lo riporta il sito "Politico". Il disegno di legge, che impone sanzioni obbligatorie a individui, enti e banche che consentono la repressione da parte della Cina attraverso una nuova legge sulla sicurezza nazionale, è stato adottato all'unanimità dopo che i senatori Chris Van Hollen (democratico) e Pat Toomey (repubblicano) hanno ottenuto un accordo con la Casa Bianca. I senatori hanno anche permesso che il loro provvedimento passasse a fianco della risoluzione del senatore repubblicano Josh Hawley, che condanna la legge di sicurezza nazionale di Pechino che incrina la sovranità di Hong Kong. La settimana scorsa, il senatore repubblicano Kevin Cramer ha bloccato il disegno di legge sulle sanzioni per volere dell'amministrazione Trump. Allora la Casa Bianca aveva proposto quelle che i senatori hanno descritto come modifiche "tecniche" dell'ultimo minuto. La svolta è arrivata quando i legislatori di entrambi i partiti hanno spinto il presidente Donald Trump a rispondere in modo più aggressivo a una serie di azioni intraprese dalla Cina negli ultimi mesi, dalla gestione della pandemia di coronavirus a presunti abusi dei diritti umani contro le minoranze religiose nella regione dello Xinjiang. "Si comincia da Hong Kong, ma sappiamo cosa vuole fare Pechino". Vogliono imporre la loro volontà a tutta la regione dell'Asia-Pacifico", ha detto Hawley, aggiungendo che ha detto direttamente al presidente che gli Stati Uniti dovrebbero usare "tutti gli strumenti a nostra disposizione per inviare un messaggio" alla Cina. (Nys)