Cdm: governo impugna 3 leggi regionali e non ne contesta 21 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha invece deciso di non impugnare altre 21: la legge della Regione Campania n. 8 del 21/04/2020, recante "Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi"; la legge della Regione Calabria n. 2 del 30/04/202019, recante "Legge di stabilità regionale 2020"; la legge della Regione Calabria n. 3 del 30/04/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2020-2022";la legge della Regione Lombardia n. 6 del 28/04/2020, recante "Incremento di capitale sociale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a."; la legge della Regione Lombardia n. 7 del 28/04/2020, recante "Istituzione dell'onorificenza «Anello Sigillo Longobardo» del Consiglio regionale della Lombardia"; la legge della Regione Lombardia n. 8 del 28/04/2020, recante "Istituzione del Premio «Lombardia è musica»"; la legge della Regione Marche n. 14 del 22/04/2020, recante "Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto"; la legge della Regione Marche n. 15 del 22/04/2020, recante "Promozione del libro e della lettura"; la legge della Regione Molise n. 2 del 30/04/2020, recante "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022"; la legge della Regione Piemonte n. 10 del 28/04/2020, recante "Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali"; la legge della Regione Veneto n. 12 del 28/04/2020, recante "Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale"; la legge della Regione Veneto n. 13 del 30/04/2020, recante "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto"; la legge della Regione Lombardia n. 9 del 04/05/2020, recante "Interventi per la ripresa economica"; la legge della Regione Veneto n. 14 del 04/05/2020, recante "Boschi didattici del Veneto"; la legge della Regione Marche n. 16 del 30/04/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5, "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33, "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"; la legge della Regione Marche n. 17 del 30/04/2020, recante "Iniziative a sostegno del talento contemporaneo"; la legge della Regione Sardegna n. 13 del 05/05/2020, recante "Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020"; la legge della Provincia Bolzano n. 4 del 08/05/2020, recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività"; la legge della Regione Lombardia n. 10 del 07/05/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi"; la legge della Regione Toscana n. 28 del 05/05/2020, recante "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022"; la legge della Regione Toscana n. 29 del 05/05/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione". (segue) (Com)