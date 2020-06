Canada: Trudeau non vuole fermare estradizione del direttore finanziario di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau sta respingendo le richieste di fermare le procedure per l'estradizione del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, negli Stati Uniti. Lo riporta il sito "Politico", secondo cui questa mossa costerà a Trudeau la liberazione di alcuni cittadini detenuti in Cina. "Se i Paesi di tutto il mondo, Cina compresa, si rendessero conto che arrestando arbitrariamente canadesi a caso possono ottenere quello che vogliono dal Canada, politicamente, beh, questo renderebbe molto più vulnerabili i canadesi che viaggiano per il mondo", ha detto giovedì Trudeau durante un briefing con i giornalisti. Il primo ministro è stato sottoposto a pressioni interne da parte di un gruppo di canadesi di spicco per liberare il direttore finanziario del gigante cinese delle telecomunicazioni come un modo per liberare Michael Kovrig e Michael Spavor dalla detenzione in Cina. L'arresto di Meng nel dicembre 2018 a Vancouver ha fatto infuriare Pechino e, giorni dopo, le autorità cinesi hanno arrestato Kovrig e Spavor, accusati la settimana scorsa di spionaggio. (Nys)