Governo: Di Maio, abbiamo già abolito vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli

- La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera sull’abolizione dei vitalizi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che in un messaggio sul suo profilo Facebook, commenta la notizia affermando: “Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Senza parole. Chi pensa di gioire allora non ha capito nulla. Se ci sono interessi da tutelare sono solo quelli dei cittadini italiani che hanno sofferto per mesi gli effetti di questa pandemia”. Il ministro ha infine concluso: “Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”.(Res)