© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre c'è un Paese che lotta per rialzarzi, questi si riassegnano uno schifoso privilegio e lo fanno di notte, come i ladri. Già, proprio come i ladri". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato, Paola Taverna del Movimento 5 stelle. (Rin)