Cile: coronavirus, Iadb concede prestito di 300 milioni di dollari a favore di programmi sociali

- La Banca interamericana per lo sviluppo (Iadb) ha approvato un credito di 300 milioni di dollari a favore di programmi in materia di equità sociale in Cile nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Si tratta, segnala una nota della Iadb, "della prima di due operazioni indipendenti a sostegno di programmi a favore di un aumento degli ingressi delle persone più vulnerabili, di una maggiore efficienza dei programmi di sussidi, e di una migliore disponibilità di medicinali a basso costo. Secondo le stime della Iadb beneficeranno di questo programma circa due milioni di cileni in situazione di vulnerabilità e lavoratori che ricevono sussidi complementari da parte dello Stato, e 1,5 milioni di pensionati che ricevono la pensione minima di solidarietà. Il credito del Bid viene concesso con un periodo di ammortizzazione di 16 anni, un periodo di grazia di cinque anni e mezzo e un tasso di interesse basato sul London InterBank Offered Rate (Libor). (segue) (Abu)