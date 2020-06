Usa: il dipartimento di Stato impone sanzioni sull'import di metalli in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime iraniano utilizza le entrate che riceve dall'esportazione di metalli per finanziare il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. A dirlo è il dipartimento di Stato Usa, che oggi ha colpito con delle nuove sanzioni otto società connesse con l'industria metallurgica iraniana e una società che ha trasferito in Iran un materiale fondamentale per gli impianti metallurgici di Teheran. Lo riporta il dipartimento in una nota. Le società designate dagli Stati Uniti sono Tara Steel Trading, Metil Steel, Pacific Steel, Better Future General Trading, Tuka Metal Trading, South Aluminum Company, Sirjan Jahan Steel Company e Iran Central Iron Ore Company. "Queste entità sono state designate per la loro affiliazione all'entità iraniana Mobarakeh Steel Company, i cui beni e interessi patrimoniali sono attualmente bloccati per operare nei settori del ferro, dell'acciaio e dell'alluminio in Iran", si legge nella nota. Gli Stati Uniti hanno inoltre designato la Global Industrial and Engineering Supply, un'entità con sede nella Cina continentale e a Hong Kong, per aver consapevolmente trasferito 300 tonnellate di grafite alla Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Irisl), una compagnia iraniana. La grafite è un materiale fondamentale per l'industria metallurgica iraniana. "Oggi ribadiamo che chiunque faccia affari con l'Irisl o effettui trasferimenti proibiti di grafite all'Iran rischia di incorrere in sanzioni", dichiara il dipartimento di Stato. "Le azioni importanti di oggi bloccano la proprietà e gli interessi in proprietà di queste entità sanzionate e negano loro l'accesso al sistema finanziario statunitense. Continueremo a esercitare la massima pressione sull'Iran fino a quando il regime non deciderà di iniziare a comportarsi come un paese normale", conclude. (Nys)