Kosovo: 52 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore

- L'Istituto nazionale di sanità del Kosovo ha annunciato che sono stati riscontrati 52 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore. Al momento sono 1.123 le persone positive al coronavirus in Kosovo. La maggioranza dei nuovi casi è stata registrata nei comuni di Prizren e Pristina. Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei contagi in Kosovo, dopo che il paese era stata poco colpito nella prima fase della pandemia. La tendenza all'aumento dei contagi viene registrata anche in altri paesi della regione dei Balcani, facendo mantenere alta la guardia su una possibile seconda ondata in Europa.(Kop)