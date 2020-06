Croazia: reintrodotto obbligo di autoisolamento per ingressi da alcuni paesi di Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità croate hanno introdotto nuovamente a partire dalla mezzanotte di oggi l'obbligo di auto isolamento per chi proviene da Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio slobodna Evropa", l'isolamento obbligatorio deve durare due settimane. La decisione è stata presa alla luce dell'aumento del numero di persone contagiate dal Covid-19 in Croazia nelle ultime settimane. I contagi, secondo le autorità sanitarie, erano dovuti in gran parte all'importazione di casi dai paesi sopra indicati. (Zac)