Tlc: Telekom Serbia conferma offerta per acquisizione operatore kosovaro (2)

- Secondo quanto riportato in precedenza dal sito kosovaro "Kosovo online" il sindaco di Pristina, Spend Ahmeti, ha dichiarato che Telekom Serbia ha fatto l'offerta più alta nell'ambito della gara per l'acquisizione di Ipko. Lo stesso Ahmeti ha reso noto attraverso il proprio profilo Twitter che l'offerta dell'operatore statale serbo è stata pari a 155 milioni di euro. Nello stesso post il sindaco di Pristina ha però aggiunto che l'offerta da parte della compagnia serba "dovrebbe essere bloccata". "Alcuni anni fa l'albanese Evin Guri voleva rilevare Telenor banka (che opera in Serbia), ma la sua offerta è stata 'bloccata' dalla Banca nazionale serba", ha osservato Ahmeti. Secondo quanto riferisce il sito "Nova.rs", attualmente il 100 per cento delle azioni di Ipko è in mano a Telekom Slovenia. A luglio dello scorso anno la compagnia slovena ha annunciato che avrebbe avviato la procedura di vendita di Ipko in linea con il suo piano aziendale programmato fino al 2023. (Seb)