Abruzzo: dal Cipe risorse per 1,5 milioni di euro per scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri numero 3979 dell'11 novembre 2011 era stata disposta l'assegnazione di 8,5 milioni di euro a favore dell'Ufficio scolastico regionale abruzzese per assicurare lo svolgimento delle attività inerenti l'anno scolastico 2011-2012 e garantire l'avvio di quello successivo, prevedendone l'utilizzo prioritario per la manutenzione dei moduli provvisori, per il tempo pieno nella scuola primaria e il tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, nonché per ampliare l'offerta formativa in ogni ordine grado e garantire vigilanza e sicurezza anche mediante l'incremento delle dotazioni organiche. In sintesi l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato che da quella somma risultano economie per 1,5 milioni di euro (918 mila per il 2017/2018, 613 mila per il 2018/2019 e 43.458 per il 2019/2020), chiedendone le rimodulazione per proseguire nelle attività anche tra 2020 e 2022. Per il tempo pieno e prolungato e per l'ampliamento dell'offerta formativa saranno disponibili, nel biennio, 585.902 euro; per la vigilanza e sicurezza 900 mila; per la manutenzione dei Musp 89.136. (Com)