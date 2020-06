Difesa: Guerini, Golfo di Guinea area strategica, giusto valutare impegno continuativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area marittima del Golfo di Guinea ha una rilevante importanza strategica e per questo motivo l’Italia deve valutare un impegno militare a carattere continuativo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Negli ultimi tre mesi del 2020 nell’area si sono verificati 30 incidenti legati alla pirateria”, ha ricordato il ministro, secondo cui “il tasso di navi mercantili italiane nell’area si attesta su una media di circa 20 unità al giorno, un numero considerevole che testimonia l’interesse commerciale italiano”. Guerini ha ricordato che ci sono stati “tre casi di navi italiane attaccate negli ultimi anni” e ciò ha reso necessario l’invio dell’unità militare Nave Rizzo, una decisione “apprezzata dalla presenza mercantile italiane e che ha permesso di svolgere attività di cooperazione con le piattaforme offshore con Eni”. Inoltre, Nave Rizzo “ha sventato attacco pirata a una nave greca” a conferma dell’importanza di mantenere l’attenzione vigile sull’area. Fra le attività previste nella missione italiana nel Golfo di Guinea “c’è quella di capacity building delle marine rivierasche per migliorare le loro capacità di intervento in mare e sviluppare i rapporti con i paesi dell’area”. (Les)