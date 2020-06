Stipendio scuola: taglio del cuneo fiscale, Noipa spiega come sarà applicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso di applicazione le misure di sostegno economico previste dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21. E' quanto comunica Noipa, il portale degli amministrati della Pubblica amministrazione. In particolare "è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, per i redditi che non superano i 28.000 euro annui e, fino al 31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente, a beneficio di titolari di redditi complessivi fino a 40.000 euro annui" si legge. Il trattamento integrativo, precisa la nota "sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020. L’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto".(Com)