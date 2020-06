Cile: coronavirus, Iadb concede prestito di 300 milioni di dollari a favore di programmi sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime del governo sono in linea con quelle dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che prevede per il Cile un calo del Pil nel 2020 tra il 5,6 e il 7,1 per cento a causa principalmente dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica. E' quanto afferma il rapporto sulle prospettive economiche globali reso noto lo scorso 10 giugno dall'organizzazione composta dai 37 paesi più ricchi e sviluppati. Secondo l'analisi dell'Ocse, "dopo le proteste sociali della fine del 2019, l'epidemia di Covid-19 e il calo dei prezzi delle materie prime spingeranno l'economia nella sua recessione più profonda dal 1982". Nonostante le autorità cilene abbiano introdotto pacchetti di stimolo fiscale e monetario "senza precedenti", il rapporto prevede che il pil cileno "diminuirà di circa il 7 per cento nel 2020 nel caso si verifichi un secondo focolaio della pandemia" mentre lo scenario più ottimistico prevede una ripresa già a partire dalla fine del 2020, con un calo complessivo del pil di circa il 5,6 per cento. (segue) (Abu)