Economia: Turco (M5s), presentata al Cipe riforma su monitoraggio

- Valore del progetto, natura dell'investimento, tipologia d'intervento, settore di attività, localizzazione della stazione appaltante, tempi di avvio del progetto e cronoprogramma di realizzazione delle opere: si muove su queste direttrici il progetto di riforma sul monitoraggio che ho proposto al Cipe per migliorare la valutazione della capacità di spesa degli investimenti pubblici. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Mario Turco, che ha preso parte oggi alla riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. “In particolare, ho chiesto e ottenuto una specifica delega per condividere politicamente il progetto di riforma con le principali amministrazioni competenti: l'intento è di creare un sistema di monitoraggio integrato e dinamico che permetta di gestire i processi gestionali degli investimenti pubblici, di rimuovere eventuali criticità e accelerare la realizzazione della spesa”, ha detto, spiegando che gli obiettivi indicati nella proposta di riforma sono l'associazione ai programmi di spesa dei progetti finanziati, il rafforzamento degli obblighi di segnalazione alle banche dati di monitoraggio, la valorizzazione della produzione "inconscia" dei dati e l'impulso all'interoperabilità dei sistemi informatici di monitoraggio. “Questa importante riforma è fondamentale per sbloccare le tante opere pubbliche ferme da decenni e per rilanciare l'economia del paese: è un cambiamento epocale necessario per modificare l'approccio metodologico alla gestione degli investimenti pubblici, anche in considerazione del piano Rilancio che sarà presentato per impegnare i prossimi fondi europei del Recovery fund”, ha concluso. (Rin)