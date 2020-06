Libia: Guerini, l’ospedale di Misurata rafforza le attività anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale militare da campo dell’Italia presente a Misurata, in Libia, “sta rafforzando la propria attività e a breve saranno collocati alcuni posto letto di terapia intensiva”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Si tratta, ha precisato Guerini, di una “richiesta che viene dalle autorità della Libia per rispondere alla crisi del coronavirus”, ha aggiunto Guerini, citando anche la recente richiesta per fornire supporto in attività di sminamento. “Se ci fosse una richiesta di maggiore impegno della nostra presenza con strutture sanitarie militari, da parte del mio ministero ci sarà piena disponibilità”, ha concluso. (Asc)