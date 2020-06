Cdm: governo impugna 3 leggi regionali e non ne contesta 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 25 giugno 2020, alle ore 16.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventiquattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato: di impugnare la legge della Regione Campania n. 7 del 21/04/2020, recante il "Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11", in quanto numerose disposizioni, prescindendo da qualsiasi riferimento alle forme di tutela dei beni culturali nonché alla pianificazione paesaggistica, si pongono in contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela del beni culturali e del paesaggio; la legge della Regione Calabria n. 1 del 30/04/2020, recante "Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019". L'articolo 9 della legge dispone l'integrazione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese – Ciaccio" con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini", prevedendo la costituzione di una nuova azienda ospedaliera denominata "Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", in violazione del principio di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 502, che prevede per la costituzione di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria un procedimento che termina nell'adozione di un provvedimento di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, il medesimo articolo 9, al comma 4, viola l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto interferisce con le funzioni e con i compiti del Commissario ad acta nominato per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Ferme restando le ragioni dell'impugnativa, il Governo – al fine di agevolare il più celere raggiungimento degli obiettivi del programma operativo per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria – si è impegnato ad attivare un tavolo di confronto presso il Ministero dell'università e della ricerca, con la partecipazione della Regione Calabria e di tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione del protocollo d'intesa finalizzato a disciplinare l'integrazione tra l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", che costituisce uno degli obiettivi principali della riqualificazione della offerta del servizio sanitario, non solo nella città di Catanzaro, ma nell'intero territorio regionale; la legge della Regione Molise n. 1 del 30/04/2020, "Legge di stabilità regionale 2020", in quanto l'articolo 12, comma 5, lettera a), contrasta con i commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, norma statale interposta per finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e viola pertanto l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L'impegno presentato dalla Regione ad abrogare l'articolo 12, commi 1 e 2 della legge regionale consente di superare gli ulteriori profili di incostituzionalità. Lo rende noto un comunicato delle presidenza del Consiglio. (segue) (Com)