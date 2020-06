Cdm: governo impugna 3 leggi regionali e non ne contesta 21 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato: la rinuncia parziale all'impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 30/04/2020, recante "Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019", alla luce della intervenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della norma impugnata; la rinuncia all'impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 17 ottobre 2017, recante "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti", in seguito alle modifiche introdotte con l'articolo 16 della legge provinciale n. 2/2020; la rinuncia all'impugnativa della legge della Regione Puglia del 16 luglio 2018 n. 39, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente", in seguito alle modifiche apportate dalla legge regionale 5 luglio 2019 n. 27. (Com)