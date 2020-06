Difesa: Guerini, auguri al Corpo militare e a Corpo infermiere volontarie Croce Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a tutto il personale del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, siete un punto di riferimento per il Paese": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota. "L'umanità e la preparazione con cui avete affrontato questa emergenza Covid-19 dimostra, ancora una volta, il vostro profondo valore. Congratulazioni per cio' fate quotidianamente, in Italia e all'estero, spalla a spalla con le donne e gli uomini delle nostre Forze armate", ha continuato il ministro. "Un lavoro indispensabile che da 154 anni per il Corpo militare e 112 per il Corpo delle infermiere volontarie svolgete, senza risparmio, a favore delle comunità in difficoltà." (Com)