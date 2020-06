Difesa: Di Maio, non mi risultano missioni in Cina, Venezuela e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella delibera sulle missioni internazionali non risultano operazioni di questo tipo in Cina, Venezuela e Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “In questa delibera che stiamo approvando mandiamo i nostri ragazzi in teatri di guerra, aderiamo a queste missioni non sulla carta ma mettendo anche al fronte i nostri ragazzi, le nostre donne e uomini in uniforme”, ha detto il titolare della Farnesina. (Les)