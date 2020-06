Turismo: Bonaccorsi (Pd), da Onu scelta importante per ripartenza settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringraziamo l’Agenzia dell’Onu per il turismo (Unwto) per aver scelto l'Italia come primo paese per la ripartenza del turismo: avere in Italia la prima tappa del #RestartTourism è un riconoscimento importante, che testimonia l'impegno di questi mesi e un'iniezione di fiducia fondamentale per tutto il comparto che ha sofferto maggiormente il lockdown e le sue ricadute economiche. Così in una nota Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo del Mibact. “Siamo convinti che con gradualità riusciremo a far ripartire questo settore così importante per l'economia del paese: un vero traino per l'Italia, di cui tutti stanno prendendo coscienza”, ha detto. (Com)