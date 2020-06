Libia: Di Maio, nostro impegno rispetta Costituzione e orientamento Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno dell’Italia in Libia rispetta i principi della Costituzione e l’orientamento dell’Alleanza atlantica. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “C’è stata una telefonata tra (Donald) Trump e (Recep Tayyip) Erdogan. Qualche giorno dopo, Erdogan ha detto che sulla Libia lui procederà e la telefonata (tra i due) ha riguardato la Libia”, ha detto Di Maio. “Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro garantendo la sovranità del popolo libico. Le istituzioni libiche vanno rafforzate con la cooperazione e la presenza militare ma con la nostra postura”, ha detto ancora il titolare della Farnesina, ricordando al riguardo il lavoro di sminamento portato avanti dall’Italia dopo la ritirata del generale Khalifa Haftar. “Sminiamo dopo che i bambini sono esplosi sulle mine: questo è un lavoro che faremo per il popolo libico”. (Asc)