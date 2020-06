Ue-Germania: Bce apre a compromesso con Corte costituzionale tedesca su Pspp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha aperto al compromesso con la Corte costituzionale tedesca (Bverfg) sulla questione del programma di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri dell'Eurozona (Pspp), avviato dall'Eurotower nel 2015. Il confronto si è aperto il 5 maggio scorso, con la sentenza del Bverfg secondo cui il Pspp viola in parte la Costituzione tedesca. Con il medesimo verdetto, il Bverfg ha dato alla Bce tre mesi di tempo per fornire chiarimenti sulla proporzionalità del Pspp. Trascorso tale termine senza informazioni dalla Bce, la Bundesbank dovrà cessare la sua partecipazione al Pspp. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Consiglio direttivo della Bce approvato documenti che verranno consegnati alla Bundesbank, affinché li inoltri al governo federale e al Bundestag, alla scopo di soddisfare la richiesta del Bverfg in merito alle informazioni sulla proporzionalità del Pspp. La documentazione comprende analisi e verbali delle passate riunioni del Consiglio direttivo della Bce che non erano stati precedentemente pubblicati. I fascicoli serviranno anche a esaminare gli effetti del Pspp. La Bce ha affrontato in maniera esplicita la questione della proporzionalità del programma nel verbale della riunione del Consiglio direttivo del 3-4 giugno scorso, pubblicato nella giornata di oggi. Nel documento di quattordici pagine, il termine “proporzionato” ricorre in tre occasioni. Dalle minute risulta poi che il Consiglio direttivo della Bce ha discusso di una soluzione di compromesso per la questione del Pspp aperta dalla sentenza del Bverfg. Da un lato, l'autorità monetaria europea dovrebbe considerare in che misura il Pspp contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di politica monetaria. D'altro, la Bce dovrebbe esaminare gli effetti collaterali indesiderati del Pspp. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò è “esattamente quel che il Bverfg aveva chiesto” nella sentenza del 5 maggio. (Geb)