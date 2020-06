Afghanistan: Di Maio, momento delicatissimo, non dobbiamo alterare equilibri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan è un “momento delicatissimo” in cui gli Stati Uniti stanno facendo un “grande sforzo” nei negoziati con i talebani e, in questo contesto, “non bisogna alterare questo clima discussione” ritirando assetti militari in ambito Nato. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “In questo momento la cosa che dobbiamo fare è assicurare con la nostra presenza in atto che i negoziati arrivi a conclusione”, ha spiegato il capo della diplomazia italiana. (Res)