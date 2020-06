Difesa: Guerini, incremento presenza in Kosovo per rispondere a esigenze operative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consistenza del dispositivo italiano in Kfor, la missione della Nato in Kosovo, sarà leggermente incrementata sulla base di precise esigenze operative. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Queste esigenze includono “capacità specialistiche in materia di sicurezza cibernetica” con l’obiettivo di “tutelare l’infrastruttura della forza da potenziali attacchi cibernetici volti al sabotaggio e all’acquisizione di dati sensibili”. Secondo Guerini, infatti, “attori esterni alla regione usano l’elemento cibernetico per alimentare il sentimenti anti-occidentali”, sfruttando alcune permeabilità dello strato sociale della regione dei Balcani, “un terreno fertile per la disinformazione” e per questo motivo si è reso necessario "l’invio di questi asset nel teatro operativo”. Il costo, ha detto il ministro, sarà di circa “2 milioni di euro”, e sarà previsto anche un assetto aereo a pilotaggio remoto “la cui presenza si rende necessaria per migliorare le capacità operative nell’area dove agisce il nostro contingente nazionale”. (Les)