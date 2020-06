Afghanistan: Guerini, azione coordinata della Nato per non vanificare sforzi profusi sinora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan l’Italia ha ribadito agli alleati della Nato che partecipano alla missione Resolute support la necessità di assicurare un’azione degli alleati e sinergica mirata a non vanificare le risorse ingenti investite nel paese dal 2001. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Risulterà fondamentale la verifica della fase Alpha Light, ovvero dopo 365 giorni dall’accordo di Doha prevista il prossimo luglio, che ci permetterà di ipotizzare meglio il futuro”, ha detto Guerini, secondo cui “l’evoluzione della nostra presenza nazionale procederà in coerenza con le decisioni della Nato”. (Les)