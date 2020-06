Cooperazione: Di Maio, convertito molte risorse per aiutare a prevenire Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha convertito molto risorse destinate alla cooperazione internazionale “per prevenire l’impatto della pandemia” di Covid-19 in alcuni paesi che “oggettivamente hanno un sistema sanitario più debole”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Abbiamo deciso di investire nell’assistenza sanitaria per combattere il Covid. (...) Lo abbiamo fatto non solo per aiutare altri popoli, ma anche noi stessi: riuscire ad avere un minimo di prevenzione in alcuni paesi dove la struttura sanitaria non è forte significa evitare nuovi focolai", ha detto ancora il titolare della Farnesina. (Asc)