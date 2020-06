Mediterraneo: Di Maio, Italia dovrebbe avere ruolo di mediazione tra Turchia, Cipro e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia dovrebbe avere un ruolo importante e intraprendere azioni distensive non solo in Libia, ma nell’intera regione del Mediterraneo allargato per “sgonfiare”, ad esempio, le tensioni tra Turchia da una parte, Cipro e Grecia dall’altra. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Non è semplice essere il paese che media tra Turchia, Cipro e Grecia per sgonfiare la tensione nella regione”, ha detto Di Maio, sottolineando al contempo come sia però “inutile parlare della Libia” senza inquadrare l’intero contesto del “Mediterraneo allargato”. Quanto ai rapporti con la Turchia, dove il ministro degli Esteri si è recato in visita la scorso settimana, l’Italia intende avere un “dialogo franco” senza nascondere disaccordi pur nel rispetto della sovranità turca. (Asc)