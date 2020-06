Lazio: Regione, al via incontri per ascoltare i territori su programmazione Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) "Il partenariato sulla nuova programmazione unitaria 2021-2027, sarebbe stata già importante se non ci fosse stata l'emergenza Coronavirus, perché la programmazione unitaria, come già avvenuto nel 2014, significa mobilitare centinaia di milioni di euro e provare a disegnare un modello di sviluppo". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e commercio della Regione Lazio Paolo Orneli, durante l'iniziativa "Le idee di tutti, il Lazio del futuro", primo appuntamento di una serie di incontri con il mondo istituzionale, economico e sociale per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai fondi comunitari. "È chiaro che l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che ha ripercussioni sociali ed economici rilevanti, impone un supplemento di riflessione e di analisi perché - ha aggiunto Orneli - le risorse saranno molte di più del precedente ciclo di programmazione. Quindi, davvero questa è l'occasione per immaginare come si esce, in modo migliore, dall'emergenza sociale ed economica, generata da quella sanitaria. Le linee guida elaborate anche dai professori sono molto in linea con le politiche della Regione Lazio di questi anni, perché parliamo: di innovazione per migliorare la vita delle persone, di sostenibilità ambientale e quindi puntare sulla bellezza, sul turismo, sulla valorizzazione dell'ambiente come risorsa per generare ricchezza, ma anche economia circolare. Quindi - ha spiegato l'assessore - , cambiare il paradigma della reindustrializzazione, per provare a costruire veramente uno sviluppo sostenibile. Infine, semplificazione e inclusione sociale: quello che serve al nostro Paese e all'Europa è un progetto di grande e lungo respiro che allarghi il patto di cittadinanza e determini l'inclusione sociale, che vuoldire - ha concluso Orneli - generare davvero opportunità per uno sviluppo che riguarda tutti". (Rer)