Usa: Pelosi allontana ipotesi di impeachment contro Barr

- La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, oggi ha accantonato la possibilità che la Camera dei Rappresentanti possa perseguire l'impeachment del Procuratore Generale, William Barr, per le accuse di aver politicizzato il dipartimento di Giustizia.Alcuni democratici hanno espresso l'interesse a perseguire il procedimento di impeachment contro Barr dopo che la Commissione giudiziaria della Camera ha tenuto un'udienza ieri in cui i funzionari del dipartimento di Giustizia hanno affermato che l'agenzia ha preso in considerazione considerazioni politiche nella gestione dei casi contro gli alleati del presidente Trump. Pelosi, tuttavia, ha suggerito che qualsiasi referendum su Barr dovrebbe essere dato dal responso delle presidenziali a novembre. "Tra 131 giorni avremo la soluzione a molti problemi, uno di questi è Barr", ha detto Pelosi durante un evento online della "Washington Post". (Nys)