Roma: titolare pizzeria di Centocelle a Nova, aggressione è vendetta altro commerciante

- La sicurezza delle attività commerciali nel quartiere Centocelle di Roma è tornata oggi prepotentemente alla ribalta della cronaca con una aggressione, inizialmente descritta come di tipo squadrista, compiuta da un gruppo di uomini armati di bastoni, che si sono scagliati, ieri sera contro clienti e gestori egiziani di una pizzeria in via dei Gelsi. Il gruppo si è dileguato poi allontanandosi a bordo di un furgone lasciando nel locale, danni e due 20enni feriti, uno dei quali figlio del titolare. La zona è quella dei pub e delle sedi di associazioni culturali più volte distrutti da incendi dolosi, naturale, quindi, collegare quello di ieri agli altri episodi e ai tentativi, da parte di gruppi malavitosi, di imporre il loro controllo sull’area. Sulla vicenda si sono da subito concentrate le indagini dei carabinieri della stazione di Centocelle e dei loro colleghi della compagnia Casilina e l’unico informazione trapelata dagli investigatori è che nessuna pista è esclusa. Nel pomeriggio, però, mentre “piovevano” messaggi di solidarietà ai titolari dell’attività da parte dei politici e dello stesso sindaco di Roma Virginia Raggi, “Agenzia Nova”, ha intervistato il titolare della pizzeria, secondo il quale gli aggressori, arrivati con bastoni a picchiare clienti e gestori, sarebbero stati solamente due e si dice certo che sono stati mandati dal commerciante con il quale è in lite da tempo. Il figlio e l’altro ragazzo rimasto ferito sarebbero in buone condizioni. Credibile o meno, questa versione è tra le ipotesi su cui stanno lavorando i militari dell’Arma. (Rer)