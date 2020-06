Roma: Fi, Pacetti lasci Facebook e si faccia un giro nella città reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sconosciuto capogruppo grillino al comune Pacetti si diletta a dare lezioni di storia ma dimostra di ignorare la triste, attuale realtà del trasporto pubblico romano. Invece di passare il suo tempo a fare post su Facebook lo invitiamo a farsi un giro in città per vedere in che condizioni l’hanno ridotta lui e i suoi colleghi di partito, a partire dalla inadeguata sindaca Raggi. Se non vuole ascoltare il coordinatore Gasparri, vada a chiedere agli utenti costretti tra ritardi, sovraffollamenti e interruzioni di servizio, se non incendi, cosa ne pensano. Oppure chieda ai negozianti messi in ginocchio dalle scandalose chiusure delle fermate metro, abbandonati dall’amministrazione capitolina. Dopo questo tour ci vedrà sicuramente più chiaro e forse realizzerà che tra poco sarà costretto anche lui a prendere un bel bus, se ne troverà uno, per tornare finalmente a casa una volta per tutte". Lo scrive in una nota il coordinamento Roma Capitale di Forza Italia. (Com)