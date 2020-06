Mobilità: a Roma nuovi scooter elettrici in sharing, si aggiungono a servizi già esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata a Roma una nuova flotta di 500 scooter elettrici in sharing. Il servizio dell'operatore spagnolo Acciona è stato presentato stamattina a Ponte Milvio da Virginia Raggi, sindaco di Roma. Si precisa che il servizio va ad aggiungersi ad altri di scooter in sharing già presenti nella città. Per festeggiare l'arrivo a Roma, il servizio di Acciona sarà gratuito per l’intera giornata del 16 luglio, sia per gli utenti già esistenti che per tutti coloro che si registreranno via app il giorno stesso. Gli scooter sono 100 per cento elettrici e a energia rinnovabile per la loro ricarica. Per utilizzare gli scooter gli utenti dovranno scaricare la app per smartphone dal proprio store. Creando un account personale e inserendo un metodo di pagamento, gli utenti riceveranno in automatico 20 minuti di guida in omaggio e saranno in grado di individuare tramite la mappa gli scooter. Oltre al centro storico di Roma, l’area operativa del servizio include le principali zone strategiche della città come la stazione Termini, i quartieri Prati, Eur, Garbatella, Ostiense, Pigneto, Monte Sacro e Flaminio. È possibile viaggiare al di fuori di queste zone ma, per chiudere il noleggio, sarà necessario rientrare all’interno dell’area, parcheggiare lo scooter nelle aree di sosta dedicate ai motocicli e terminare il viaggio attraverso la app. Il costo del servizio varia da 0,29 a 0,40 euro al minuto a seconda della modalità di guida scelta e comprende i costi di manutenzione, rifornimento (elettricità), assicurazione del veicolo, iva e servizio clienti. L’iscrizione al servizio è gratuita e comprende 20 minuti di guida in omaggio. A Roma saranno disponibili anche pacchetti di guida da 50, 150, 300 e 500 minuti, con prezzi agevolati rispetto al prezzo standard al minuto. (Rer)