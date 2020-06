Libia: Guerini, richiesta per sminamento conferma che siamo partner di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta delle autorità della Libia all’Italia di aiuto in attività di sminamento “conferma che siamo ancora un partner di riferimento” nel Paese nordafricano. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “Ricordo che l’Italia è sempre stata presente in Libia con le nostre missioni diplomatiche e militari anche nei momenti più critici”, ha detto il titolare del dicastero della Difesa. “La richiesta di supporto allo sminamento da parte delle autorità libiche, accanto alla possibilità di svolgere un’azione a forte valenza umanitaria - parliamo di sminamento per il rientro della popolazione civile che è dovuta fuggire in seguito alla crescita di intensità del conflitto bellico - fornisce anche un’opportunità di rilanciare ulteriormente il nostro ruolo in quel paese”, ha detto Guerini. (Asc)