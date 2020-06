Kosovo-Serbia: Thaci non prenderà parte a summit alla Casa bianca dopo accusa per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, non prenderà parte al vertice per il dialogo tra Pristina e Belgrado che si terrà alla Casa bianca il 27 giugno. Lo ha annunciato l’inviato speciale Usa per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grennel, chiarendo che Thaci ha deciso di non confermare la propria presenza a Washington dopo la notifica a suo carico dell'incriminazione per per crimini di guerra dall'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia. "Il presidente del Kosovo ci ha appena informato di aver annullato il suo viaggio a Washington, D.C., a seguito dell'annuncio del procuratore speciale. Rispetto la sua decisione di non partecipare alle discussioni fino a quando le questioni legali di tali accuse non saranno risolte", ha scritto Grennel su Twitter. "Attendiamo con impazienza le discussioni di sabato che saranno guidate dal presidente Vucic e dal primo ministro Hoti", ha aggiunto Grenell, che è stato il promotore della riunione del 27 giugno a cui prenderanno parte a questo punto il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. (segue) (Kop)