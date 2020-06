Kosovo: Dipartimento di Stato Usa, accuse Procura speciale sono passo in avanti verso la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto d'accusa depositato dall'Ufficio della Procura speciale dell'Aia verso alcuni esponenti della politica kosovara è "un passo avanti" verso la giustizia e il processo di riconciliazione nei Balcani occidentali. E' quanto si legge in una nota emessa oggi dal Dipartimento di Stato Usa a proposito delle accuse depositate dalla Procura speciale per i crimini di guerra commessi in Kosovo contro il presidente kosovaro Hashim Thaci, l'ex presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli e altri esponenti della politica kosovara. Gli Stati Uniti hanno invitato il Consiglio speciale del Kosovo e l'ufficio indipendente della Procura speciale ad aderire al loro mandato, osservando che alla base dell'annuncio della Procura speciale dell'Aia sta un processo che dura da 20 anni. Questo passo, conclude la nota, è necessario per far progredire i diritti civili e garantire giustizia alle vittime in Kosovo, e far sì che il paese si allontani da quel terribile periodo e si unisca alla comunità euro-atlantica. (segue) (Kop)