Kosovo: leader Pdk Veseli, dalla Procura speciale dell'Aia accuse "politicamente motivate" (2)

- Non ci sarà nessun incontro tra le leadership di Kosovo e Serbia alla Casa Bianca: lo ha chiarito il vice leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lutfi Haziri, commentando la decisione del premier Avdullah Hoti di non recarsi a Washington in un'intervista all'emittente "Syri Tv". "Non ci sarà nessuno incontro. La delegazione del Kosovo alla Casa Bianca non è completa. La maturità politica e il dialogo interno sono necessari per trovare la strada migliore per i cittadini del Kosovo per andare avanti", ha dichiarato il vice leader del partito di governo a Pristina. Il premier Hoti, dopo i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente Hashim Thaci, ha annunciato che non si recherà a Washington per il summit in programma il 27 giugno. (segue) (Kop)