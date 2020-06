Kosovo: leader Pdk Veseli, dalla Procura speciale dell'Aia accuse "politicamente motivate" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Hoti ha quindi spiegato che intende fare altrettanto, non recandosi a Washington, ed ha sottolineato inoltre che "nessuno può essere giudicato colpevole senza un verdetto finale di un tribunale". Hoti ha anche difeso nelle sue dichiarazioni la lotta per la liberazione del Kosovo che "rimarrà uno dei periodi più importanti nella storia del paese". L'ex premier kosovaro Albin Kurti ha dichiarato da parte sua che i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente Thaci sono "i risultato degli errori fatti cinque anni fa quando il parlamento kosovaro ha votato in favore dei cambiamenti costituzionali per istituire il Tribunale speciale (per i crimini dell'Uck)". (segue) (Kop)