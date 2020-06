Kosovo-Serbia: Von der Leyen riceverà Hoti e Vucic, "prime visite dopo la pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che sarà impegnata in colloqui a Bruxelles nell'ambito delle "prime visite di persona dall'inizio della pandemia del coronavirus": si tratta del premier kosovaro Avdullah Hoti, che vedrà questa sera, e del presidente serbo Aleksandar Vucic, che riceverà domani mattina. "Un'opportunità importante per discutere della riforme necessarie per avanzare nel percorso verso l'Unione europea dei nostri partner dei Balcani e della ripresa di lungo termine della regione", ha osservato Von der Leyen scrivendo su Twitter. Il premier kosovaro Hoti ha già incontrato questa mattina a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ed avrà questa sera un bilaterale con Von der Leyen. La presidente della Commissione europea riceverà separatamente domani mattina il presidente serbo Vucic. La visita a Bruxelles avviene mentre sembra naufragata la possibilità di svolgere un summit tra le leadership politiche di Kosovo e Serbia alla Casa Bianca a Washington il 27 giugno, dopo che la delegazione kosovara ha annullato la sua presenza in conseguenza dei capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il capo dello Stato Hashim Thaci. (segue) (Kop)