Nato: Di Maio, apporto italiano di "fondamentale importanza", focus su Afghanistan, Kosovo e Iraq

- Il ruolo dell'Italia nelle missioni ed operazioni Nato rimane "di fondamentale importanza" in termini politici ed operativi, come si evince in particolare dall'impegno italiano in Afghanistan, Kosovo e Iraq. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio parlando oggi a Montecitorio presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Di Maio ha osservato che l'Italia considera l’impegno italiano in Afghanistan, Kosovo e Iraq "come principale contributo al burden sharing alleato" e quest'impegno risulta "particolarmente apprezzato dai Paesi in cui operiamo", cosi come nel caso dell'apporto fornito nelle operazioni di sorveglianza marittima e dello spazio aereo alleato e "per la partecipazione alle attività di rassicurazione sul fianco orientale dell’Alleanza, con il nostro contingente in Lettonia".(Res)