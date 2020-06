Messico: presidente Lopez Obrador, visita negli Usa non legata a questioni elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato che la sua prossima visita negli Stati Uniti sarà una visita di stato e che non ha nulla a che vedere con questioni elettorali. “Non vado per questioni politico-elettorali. E’ una visita che ha a che vedere con l’avvio del nuovo trattato” commerciale, ha detto il capo dello stato parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. Lopez Obrador sarà accompagnato nella sua visita, in programma per i primi di luglio, dal ministro degli Esteri Marcelo Ebrard e dal ministro dell’Economia, Graciela Marquez. (segue) (Mec)